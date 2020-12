[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 데코하우스매장에서 크리스마스를 앞두고 크리스마스 분위기를 한 층 더 뽐낼 수 있는 장식품을 선보이고 있다. 장식품은 건전지와 USB연결로 장식할 위치에 구해 받지 않고 조명과 오르곤 캐롤송 음악이 나와 인기를 끌고 있다.

