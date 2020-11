[e공시 눈에 띄네]코스닥-25일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 디알젬=삼성전자 주식 7만4404주 50억원에 취득 결정

◆ GV=김철현 대표이사 추가 선임

◆ 제이앤티씨=해외 종속회사 JNTC VINA가 우리은행 싱가폴 지점으로부터 빌린 채무 333억원에 대한 채무보증 결정

◆ 웰크론한텍=안산 단원구 성곡동 오피스텔 수분양자에 450억원 규모 채무보증 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr