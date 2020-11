아프간 카불 로켓 피격…최소 8명 사망, 31명 부상

[아시아경제 김유리 기자] 21일(현지시간) 아프가니스탄 수도 카불 시내에 로켓 20여발이 발사돼 최소 8명이 숨지고 30여명이 부상했다.

AFP통신 등 외신에 따르면 이날 오전 9시께 카불 중북부 주택가 등 여러 지역에 로켓이 발사됐다. 타리크 아리안 내무부 대변인은 이날 "테러범들이 카불 시내에 로켓 23발을 발사했다"며 "불행히도 로켓이 주택가를 덮쳤다"고 발표했다.

테러범들은 소형 트럭 두 대로 서로 다른 지점에서 로켓을 발사했다. 이번 로켓 공격에 따른 사상자 수는 현재까지 사망자 8명, 부상자 31명으로 파악됐으나 더 늘어날 가능성도 있는 것으로 알려졌다. 로켓은 카불 시내 각국 대사관과 글로벌회사들이 모여있는 '그린존' 근처도 덮쳤다.

테러범들이 로켓을 발사하기 전 카불 시내 차량 두 대에서 먼저 폭탄이 터졌다고 현지 매체 등이 전했다. 차량 폭탄테러로 1명이 숨졌으며 3명이 다친 것으로 전해졌다.

현재까지 공격의 배후를 자처하는 단체는 없다. 지난 2월 미국과 평화 합의서에 서명한 탈레반은 9월12일부터 카타르 도하에서 아프간 정부와 평화협상에 나섰으나 진전은 없는 상태다. 미국 국무부는 유럽·중동을 순방 중인 마이크 폼페이오 장관이 이날 카타르 수도 도하에서 탈레반과 아프간 정부 협상단을 각각 만날 예정이라고 전했다.

