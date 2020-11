제7회 은평대전 온라인 전공박람회 진행 중

다양한 전공이 한자리에… 대학생 선배에게 듣는 전공이야기

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 은평혁신교육지구사업으로 ‘제7회 은평대전(은근히 평범한 대학생 언니오빠들의 전공이야기) 전공박람회’를 코로나19 상황으로 온라인으로 개최한다.

21일에는 중·고등학생 대상 대학생 멘토 1:1 실시간 온라인 전공상담이 오전 10~오후 5시 진행된다.

또 센터 홈페이지를 통해 ▲대학생 멘토의 전공강연 ▲멘토특강(공부법, 입시 준비법) ▲대학생활 브이로그 ▲특성화고 및 대학교 입시 홍보영상 ▲은평대전 재학생·졸업생 인터뷰 영상 콘텐츠를 연말까지 이용할 수 있으며 참여 학생 이벤트도 진행된다.

은평구 관계자는 “코로나19 상황으로 예년의 북적북적한 축제 같은 은평대전은 아니지만 올해에는 대학생 멘토들이 기획하고 제작한 다양한 진로·진학 콘텐츠들을 시간과 공간 제약 없이 모든 학생들이 함께 볼 수 있도록 준비했다는 점에서 오히려 새로운 기회를 얻었다고 생각한다”고 밝혔다.

고등학생 멘티로 은평대전에 참여했던 학생이 올해는 대학생이 돼 멘토로 참여했다.

이 멘토는 “고등학생 시절 은평대전을 통해 선배들에게 받았던 조언과 도움들을 생생하게 기억한다. 덕분에 나에게 잘 맞는 학과를 선택, 진로를 결정할 수 있었다. 올해 고등학생 멘티로 참여하는 친구들이 은평대전을 통해 자신의 진로설계에 실질적인 조언을 듣고 대학생이 되면 은평대전 멘토로 참여하여 경험한 선배로서 후배들을 격려할 수 있었으면 좋겠다”고 기대를 드러냈다.

은평진로직업체험센터 홈페이지를 통한 ’은평대전 전공박람회‘는 12월31일까지 운영되지만 해당 콘텐츠들은 이후에도 은평진로직업체험센터 유튜브 계정에서 만나볼 수 있다.

자세한 내용은 은평대전 홈페이지를 참고하면 된다.

