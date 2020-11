[아시아경제 박종일 기자] 정세균 국무총리가 21일 강남구보건소를 방문, 직원들을 격려했다.

정순균 강남구청장은 이날 정세균 국무총리와 함께 강남구보건소에 방문해 강남구 감염병관리센터를 둘러보고 직원들을 격려했다고 밝혔다.

구는 강남구민과 타 지역주민까지 증상유무에 상관없이 보건소에서 무료로 검체검사를 받을 수 있도록 하고 있으며 11월20일 기준 8만1067건의 검사를 했다.

