박재홍 동명대 교수, 한국동력기계공학회 우수논문상

에너지 변환기기인 열교환기 분야 다수 논문 펴내

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대 박재홍 교수(냉동공조공학과)는 한국동력기계공학회(회장 김영복) 우수논문상을 받았다.

한국동력기계공학회는 2020년 게재된 90여편의 논문들을 심사해 박재홍 교수의 논문을 우수논문으로 선정해 지난 11월 13일 한국동력기계공학회 추계학술대회에서 상을 수여했다.

박재홍 교수는 에너지 변환기기인 열교환기 분야에서 다수 논문을 펴냈다.

그 가운데 ‘판형 열교환기 쉐브론 각도에 따른 전열성능 비교에 관한 연구’로 판형 열교환기에서의 복잡한 열전달 원리를 상세히 분석했다.

그 결과를 다른 연구자들과 공유해 열교환기 산업 발전에 이바지한 공로로 이번 상을 수상하게 됐다.

박 교수는 “앞으로도 에너지 변환기기의 효율을 높이는 분야의 발전에 기여할 수 있는 연구를 지속하고자 한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr