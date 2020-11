성북구·국제라이온스협회354-C지구 소외이웃 위해 대동단결

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 지난 16일 국제라이온스협회 354-C지구(총재 허재갑)와 지역사회공헌활동 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 성북구와 국제라이온스협회 354-C지구, 동주민센터 그리고 클럽 간 지역사회보장 활동의 협력을 더욱 견고히 다지게 됐으며 지역 저소득주민을 위한 다양한 후원과 결연사업으로 이어질 것으로 기대하고 있다.

국제라이온스협회 354-C지구는 저소득 취약계층을 위해 지속적으로 쌀, 김치, 의료물품 등을 기탁하고 있으며, 어르신을 위한 경로잔치도 매년 개최해왔다.

최근 코로나 19확산으로 힘든 성북구를 위해 20개동 동주민센터와 협력, 방역활동도 지원했다.

국제라이온스협회는 사업가와 직업인으로 구성된 국제적인 사회봉사단체로 우리나라는 19개 지구로 구성돼 있으며, 그 중 성북구는 354-C지구에 소속돼 있다.

국제라이온스협회 354-C지구 허재갑 총재는 “성북구의 어려운 이웃들이 꿈과 희망을 가지고 생활하는데 작은 도움이 되고, 사회적으로 나눔 문화를 확산할 수 있는 계기가 됐으면 한다”는 소감을 밝혔다.

이승로 성북구청장은 “지역사회공헌활동과 구민의 복지욕구에 맞는 사업을 추진하기 위해 적극적인 봉사단체인 국제라이온스협회 354-C지구와 협약을 맺게 돼 든든하다”면서 “협약으로 민·관의 복지지원체계를 강화할 수 있는 계기를 제공하고 더욱 알찬 이웃돕기사업을 진행할 수 있게 될 것”이라고 화답했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr