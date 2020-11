[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 13일 오후 4시 겨울철 구민의 안전을 지키기 위해 제설대책 상황실을 구청 3층 CCTV통합관제센터에 마련, 개소식을 개최했다.

류경기 중랑구청장과 관계 직원 등 30여 명이 참석한 가운데 진행된 이날 개소식은 제설대책 상황실 현판 게첨과 기념촬영, 제설대책 본부 운영 현황 보고 순으로 이뤄졌다.

류경기 중랑구청장은 “주민들의 안전과 불편 해소를 위해 제설대책에 최선을 다하고 있다”며 “혹시 모를 상황에 대비해 준비상황을 좀 더 꼼꼼히 챙길 것”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr