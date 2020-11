전남대 공학교육혁신센터, VR코딩 교육 실시

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 전남대학교가 호남·제주권역 대학들과 공동으로 VR코딩 교육을 진행했다.

전남대 공학교육혁신센터는 군산대, 목포대, 순천대, 전북대, 제주대 등 ‘호남·제주권역 공동 공학교육혁신센터’와 함께 지난 5~6일 여수 라마다프라자 호텔에서 ‘공학소프트웨어(VR코딩) 교육’을 실시했다고 13일 밝혔다.

국립대학육성사업의 하나로 진행된 VR코딩 교육은 지역특화 신산업 분야 단기 교육 프로그램으로, VR 콘텐츠 개발에 가장 많이 활용되고 있는 유니티(Unity) 기반 프로젝트를 설계하고 3D 환경을 구축해 VR콘텐츠를 직접 구현해봄으로써 가상현실(Virtual Reality) 산업에 대한 이해를 높였다.

호남·제주권역 공동 공학교육혁신센터는 4차 산업혁명 시대에 대응할 수 있는 다양한 공동사업 개발 및 운영으로 지역사회가 필요로 하는 전문 인재 양성을 위해 지속적으로 협업해 나갈 계획이다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr