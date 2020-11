오바마 "트럼프·공화당의 '선거사기' 주장, 민주주의 위험한 길로 내몰아"

[아시아경제 권재희 기자] 버락 오바마 전 미국 대통령이 도널드 트럼프 대통령의 '선거사기' 주장에 동조하는 일부 공화당원에 대해 "민주주의를 위험한 길로 내몰고 있다"고 비판했다.

12일(현지시간) 미국 CBS방송이 공개한 인터뷰 영상에서 오바마 전 대통령은 "트럼프 대통령이 지기 싫어하기 때문에 선거 사기 주장을 밀어붙이는 것 같다"며 "걱정되는 것은 사안을 더욱 잘 아는 공화당 관계자가 그의 근거없는 주장에 동조한다는 점"이라고 밝혔다.

그러면서 "이는 조 바이든 행정부 출범 뿐 아니라 민주주의 자체를 밀어내려는 것"이라며 "이는 위험한 길"이라고 강조했다.

앞서 공화당의 일인자인 미치 매코널 상원 원내대표는 "트럼프 대통령은 그의 권한 내에서 부정행위 의혹을 살펴보고 법적 선택권을 검토할 수 있다"고 말한 바 있다.

이번 인터뷰는 오바마 전 대통령이 17일 자신의 회고록 '약속의 땅' 출간을 앞두고 CBS 방송과 한 것으로, 1시간 가량의 전체 영상은 15일 'CBS 선데이 모닝'을 통해 방송된다.

