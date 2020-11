경남도, 미래형 개인항공기 산업 육성한다

도심항공교통(UAM), 미래형 개인항공기(PAV) 산업, 경남 미래 전략산업으로 육성

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남도는 진주시·사천시·고성군과 함께 13일 한국토지주택공사(LH) 진주 본사에서 미래형 개인 항공기(PAV) 산업 육성 및 저변 확대를 위한 ‘2020 UAM(K-PAV) 국제 학술회의’를 개최했다.

경남도는 미래형 개인 항공기(PAV) 개발에 지속적인 관심을 두고, 2010년부터 기술 경연대회를 개최했다. 2016년부터는 기술 경연대회와 연계하여 한국형 미래 개인 항공기(K-PAV) 학술회의를 열어 기술 진보와 학술 교류의 장을 마련해 오고 있다.

현재 세계 각국의 정부와 업계는 PAV 관련 배터리·모터 기술, 충돌 회피, 자율 주행 등과 같은 첨단 기술을 빠르게 발전시키기 위해 공을 들이고 있다. 이런 상황 속에서 경남도는 적극적인 대응 목적으로 이번 학술회의를 마련했다.

학술회의는 ▲이랑 국토교통부 미래 드론 교통담당관의 ‘한국형 도심 항공교통(K-UAM) 이행안(로드맵)’과 ▲에릭 존 보잉 코리아 대표의 ‘모빌리티의 미래를 위한 보잉의 비전’을 주제로 한 기조발표로 시작됐다.

이어 도심 항공교통(UAM) 개발 국내·외 선두 기업들이 주제발표에 나섰다. ▲현대자동차의 ‘도심 교통의 새로운 시대의 개막’ ▲사프란 코리아의 ‘사프란의 새로운 항공모빌리티 솔루션’ ▲한화 시스템의 ‘한화 시스템의 UAM 사업추진 현황 및 계획’ ▲한국항공우주산업(KAI)의 ‘UAM 산업화와 무인 이동 비행체 설계개발’ ▲한국항공우주연구원의 ‘UAM 개발 동향 및 과제’ ▲항공안전기술원의 ‘안전한 UAM을 위한 항공기 인증’ 등으로, UAM 분야의 중요한 인증과 개발 동향에 대해 정보를 공유했다.

특히, 현대자동차는 UAM 시장에 대한 비전과 잠재적인 시장들에 대해 공유하는 자리를 만들었다. 한국항공우주산업(KAI)은 이 산업에서의 비행체 기술의 중요성과 기술 현황·특성 등을 소개하며 비행체 기술의 육성 방안을 설명했다.

박종원 경남도 경제부지사는 “올해 2020 미래형 개인 항공기(PAV) 기술 경연대회에서 우승한 비행체는 기술 성능이 향상돼 활주로 없이 수직이착륙이 가능한 기체다”며 “경남도는 미개척 시장이자 최대 유망 시장인 PAV, UAM 등 미래형 비행체 신시장을 개척하기 위한 시험·평가·인증 기반 구축과 무인기 산업의 생산 기지화를 추진해 경남의 미래 전략산업으로 육성할 것이다”고 말했다.

이번 행사에는 지난 10월 23~24일 개최한 ‘국제 PAV 기술 경연대회’에서 우수한 성적을 거둔 수상자의 시상식이 진행됐으며, 대회 수상기체와 국내 유인 드론 개발기체 11점 전시를 함께 마련해 참석자들의 관심을 끌었다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr