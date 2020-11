한남대, 대전관광아이디어 공모전서 ‘대상’ 수상

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한남대는 교내 컨벤션호텔경영학과 학생들이 대전시 주최 ‘2020 대학생 대전관광아이디어 공모전’에 참여해 관광정책 부문에서 대상을 수상했다고 13일 밝혔다.

컨벤션호텔경영학과 이서연·변아영(3학년), 김연제·이채연(2학년) 재학생 팀은 공모전에 ‘대전 한밫 미디어아트 페스티벌 개발’을 제안해 대상을 거머쥐었다. 제안한 내용은 엑스포과학공원 및 대전 문화예술단지에 미디어아트를 적용하는 것을 골자로 구성됐다.

시는 서류심사와 발표 등 심사를 통해 응모된 아이디어의 창의성, 실행가능성, 계속성 등을 종합평가한 후 수상작을 정했다.

대상작 출품 팀에게는 200만원의 상금이 수여됐다.

변아영 씨는 “자신이 직접 즐기고 경험하는 최근 관광 트렌드에 맞춰 관광객이 대전에서 하지 못한 경험과 체험을 제공하는 관광 활성화 축제 방안을 제안했다”며 “대전의 새로운 문화예술축제를 기획하는 데 참여해 뜻깊은 경험이었다”고 수상 소감을 갈음했다.

