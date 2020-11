'참 좋은 작은학교' 전국 최다 배출한 경북도교육청 … 3개교 선정

포항 장기초·김천 개령서부초·청도 이서중…도교육감 "맛집처럼 특색 학교도 학생들 흡입"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청은 교육부가 주관한 농어촌 소규모 학교 운영 우수학교 공모전에서 포항 장기초등학교, 김천 개령서부초등학교, 청도 이서중학교가 '참 좋은 작은 학교'로 선정됐다고 13일 밝혔다.

'참 좋은 작은 학교' 선정 작업은 교육부에서 농어촌의 장점을 살리고 특색있는 교육 프로그램 운영으로 교육공동체의 만족도가 높은 농어촌 학교 우수 운영 사례를 발굴 확산하기 위한 프로젝트다.

이번 사업 응모에는 전국에서 104개교가 참여했다. 1차 서류심사에서 32개교, 2차 동영상 자료 시연을 통해 초등학교 10개교, 중학교 5개교가 최종 선정됐다. 경북교육청은 전국 15개 학교 중 3개 학교가 선정되는 영예를 차지했다.

포항 장기초교는 기초·기본 학(學)Up! 프로그램, 인문학?감성 교육, 지역 축제와 지역 봉사활동으로 지역과 함께하는 학교 운영 등으로 지난해 학생수 39명에서 올해 58명으로 증가하고, 인근 학구에서 찾아오는 학교로 높은 점수를 받았다.

김천 개령서부초등학교는 피아노·바이올린·서예·미술·탁구 등 11개의 예체능 중심의 방과후 프로그램, 작은 학교 가꾸기 사업과 연계한 다양한 진로 체험학습, 지역 공공기관 탐방, 학부모 대상 '명사 초청' 자녀 교육, 음악회 개최 등으로 높은 점수를 받았다. 이같은 성과를 이루면서 학생수가 지난해 38명에서 올해 53명으로 대폭 증가했다.

청도 이서중은 학생 주도 자치활동, 독서프로그램, 명사 인문학 기행, 학생 선택형 주중 방과후 수업, 학교 특색 프로그램 운영(뮤지컬·영화·SW교육·명상수업·학생 오케스트라), 학부모 동아리와 지역 예술인 연계 예술 동아리 운영 등으로 높은 점수를 받았다.

임종식 교육감은 "맛집은 식당의 지역적 위치나 규모와 관계없이 문전성시를 이루는 것처럼 농산어촌 소규모 학교도 다양하고 특색있는 우수한 프로그램이 있으면 학생들이 찾아오는 학교가 될 수 있다"면서 "앞으로도 다양한 작은 학교 살리는 정책을 지속적으로 추진해 고른 성장을 지원하는 교육을 위해 노력을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

한편 경북교육청은 학생 수 감소와 소규모로 어려움을 겪는 농산어촌 학교의 교육격차 해소를 위해 '작은 학교 자유학구제' '특색 있는 농어촌 공동 교육과정 운영' '작은 학교 가꾸기' '꿈키움 작은 학교 인증제' 등 다양한 정책을 펼치고 있다.

