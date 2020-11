[특징주]아시아나항공, 한진그룹의 인수 소식에 급등

[아시아경제 구은모 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,665 전일대비 685 등락률 +17.21% 거래량 32,718,446 전일가 3,980 2020.11.13 09:34 장중(20분지연) 관련기사 아시아나항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 12.81% ↑대한항공+아시아나 메가캐리어 뜨나…'빅딜'論 부상 HDC현산 "아니아나항공 인수 계약금 소송 관련 공식통보 없어" close 이 장 초반 급등하고 있다. 대한항공을 보유한 한진그룹이 아시아나항공을 인수하는 방안이 검토되고 있다는 소식이 영향을 미치고 있는 것으로 보인다.

13일 오전 9시10분 현재 아시아나항공은 전 거래일 대비 19.47%(775원) 오른 4755원에 거래됐다. 장중 한때 5000원까지 오르기도 했다. 같은 시간 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 24,900 전일대비 300 등락률 +1.22% 거래량 4,979,157 전일가 24,600 2020.11.13 09:34 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 5.69% ↑대한항공+아시아나 메가캐리어 뜨나…'빅딜'論 부상 대한항공, 이시간 주가 -4.47%.... 최근 5일 개인 407만 313주 순매도 close 도 전일 대비 3.66%(900원) 오른 2만5500원을 기록했다.

전날 금융권에 따르면 한진그룹이 아시아나항공의 채권은행인 산업은행의 자금 지원을 통해 아시아나항공을 인수하는 방안이 검토되고 있다고 전해졌다.

한진그룹 지배구조 최상단에 있는 한진칼에 제3자 배정 유상증자 방식으로 자금을 투자하면 한진칼이 금호산업이 가진 아시아나항공 지분(30.77%)을 사들이는 방안이다.

HDC현대산업개발의 아시아나항공 인수 무산에 따라 아시아나항공은 채권단 관리 체제 아래 놓인 상태다.

아시아나항공은 국책은행으로부터 지원받은 3조3000억원을 이미 소진했고, 최근 기간산업안정기금 자금 2400억원을 추가로 지원받았다.

