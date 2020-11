받는 사람이 원하는 상품 고르는 모바일 상품권 '원픽쿠폰' 출시

KT엠하우스, 고객 선택형 상품권 '원픽 쿠폰' 출시

[아시아경제 한진주 기자] 모바일 쿠폰을 선물 받는 사람이 원하는 브랜드 상품을 직접 고를 수 있는 상품권이 출시됐다.

13일 KT엠하우스는 고객 선택형 상품권 ‘원픽(One Pick) 쿠폰’을 출시했다. 원픽 쿠폰은 카테고리가 커피, 편의점, 베이커리, 치킨, 피자로 나뉘어 있고 카테고리 별 최대 6개의 브랜드로 구성돼있다.

수신자가 원하는 브랜드 하나를 고르면 선택한 브랜드의 기프티쇼를 다시 받을 수 있다. 예를 들어 커피 ‘원픽 쿠폰’을 받은 고객이 쿠폰 내의 링크를 통해 스타벅스를 선택하게 되면 스타벅스의 아메리카노 기프티쇼가 재발송 된다.

기존 모바일 상품권은 교환 가능한 브랜드와 상품이 정해져있어 선호하지 않는 제품이나 근처에 교환처가 없는 경우 사용하기가 불편했다. KT 엠하우스는 이러한 불편을 해소하기 위해 모바일 상품권을 받은 수신자가 원하는 브랜드를 골라 쓸 수 있는 신개념 상품권을 출시했다.

KT 엠하우스는 원픽 쿠폰을 통해 고객의 편의를 확대하고 기프티쇼의 사용률을 높인다는 계획이다. 출시 이후 카테고리 내 브랜드를 추가해 상품군을 확대할 예정이다. 원픽 쿠폰은 기프티쇼 앱이나 사이트에서 구입할 수 있다.

이정호 KT엠하우스 사업총괄 상무는 ”기업 고객의 마케팅 효과를 극대화하고 고객 만족 가치를 창출할 수 있도록 B2B 상품으로도 영역을 확대할 계획”이라며, “모바일 상품권 이용 고객의 니즈를 더욱 면밀하게 파악하여 더 나은 상품과 편의를 제공하는 기프티쇼로 거듭날 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

