SK건설, 한국화학연구원과 MOU 통해 친환경 기술 확보 나선다

[아시아경제 이춘희 기자] 친환경 사업을 본격 추진하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화에 나선 SK건설이 이를 뒷받침하기 위한 기술 개발에도 적극 나선다.

SK건설은 12일 한국화학연구원과 친환경 기술의 연구개발과 사업화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다. 한국화학연구원은 과학기술정보통신부 산하 공공연구기관으로 기후변화 대응과 환경문제 해결을 위한 친환경 화학 공정과 그린 화학소재 개발 등을 선도하고 있다.

양사는 폐자원 순환과 지속가능성 관점에서 폐플라스틱, 페트콕(Pet-Coke, 원유를 정제하는 과정에서 가장 마지막에 남는 고형 부산물) 등 활용도가 낮은 자원들의 부가가치를 높일 수 있도록 친환경 기술을 연구 개발하고 관련 신사업을 추진하는데 뜻을 모았다.

이번 협약에 따라 앞으로 한국화학연구원은 원천 기술 개발에 주력하고, SK건설은 기술에 대한 상용화 및 사업화를 검토하게 된다. 주요 협력 분야는 ▲폐플라스틱 자원화 기술 ▲이산화탄소 포집 및 재활용 기술 ▲친환경 수소 생산 기술 ▲페트콕 재자원화 기술 등의 연구개발이다.

최근 SK건설은 국내 최대 환경플랫폼 기업인 EMC홀딩스를 인수한 데 이어 미국 블룸에너지와의 합작법인인 블룸SK퓨얼셀의 고체산화물 연료전지(SOFC) 구미 공장을 열며 연료전지 국산화에도 박차를 가하는 등 친환경 사업을 적극적으로 추진하고 있다. 이어 이번 협약을 통해 친환경 사업 관련 연구개발 역량을 강화하고 한국화학연구원이 보유한 원천 기술을 활용해 글로벌 시장 진출을 위한 경쟁력을 확보해나갈 계획이다.

안재현 SK건설 사장은 "이번 협약을 통해 SK건설이 본격 추진하는 친환경 사업 확장에도 속도를 낼 것으로 기대한다"며 "한국화학연구원과의 전략적 협력관계를 기반으로 친환경 신기술을 발굴하고 사업화할 수 있도록 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.

