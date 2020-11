관악구, 미성동 예술인·난곡동 청년 임대주택 공급

관악구-SH공사,12일 청년·예술인 맞춤형 임대주택 공급·관리 위한 협약 체결...난곡동 청년주택(18가구), 미성동 예술인 주택(12가구) 완공, 12월 입주자 모집 예정

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 12일 SH공사와 '청년·예술인 맞춤형 임대주택 공급·관리를 위한 세부협약'을 체결했다.

구는 민선 7기 출범 이후 구정운영 4개년 계획을 수립, 청년주택확충, 맞춤형 주거복지 정책 추진을 목표로 수요자 맞춤형 임대주택 공급을 위해 노력해 왔다.

특히, 관악구는 청년인구 비율이 40.5%로 전국에서 가장 높고 등록 예술인이 2254명으로 서울에서 세 번째로 많은 예술인이 거주하고 있다.

이런 지역적 특성과 함께 청년 1인 가구가 증가, 월세 비중이 높아지는 등 사회적 환경 변화에 대응하기 위해 구는 청년과 예술인들을 위한 수요자 맞춤형 임대주택 공급 사업에 만전을 기하고 있다.

먼저 SH공사 매입심의를 통과, 임대주택 2개소가 선정, 지난 9월 난곡동 청년주택 18호(법원단지10길 5)와 미성동 예술인 주택 12호(법원단지5길 34)를 신축·완공, 입주자를 기다리고 있다.

또 지난달 8일 SH공사와 ‘수요자 맞춤형 임대주택 공급·관리를 위한 업무협약(MOU)을 맺어 향후 지속적인 수요자 맞춤형 임대주택의 공급으로 구민의 주거안정을 도모할 발판을 마련했다.

이번 협약에서는 맞춤형 임대주택의 세부관리 범위를 정하고, 향후 원활한 공급·관리를 위한 상호협력을 바탕으로 오는 12월 청년과 예술인들을 위한 공공임대주택 입주자를 모집, 내년 상반기에 당첨자를 발표할 계획이다.

박준희 구청장은 “이번 협약으로 구 특성과 지역적 수요를 고려한 청년과 예술인 주택을 공급, 취약계층의 주거비 부담을 줄여 나갈 것”이라며 “앞으로도 청년·예술인들의 주거 안정과 일자리 창출 등 다양한 지원을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

