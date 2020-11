[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 10일 오후 5시 56분께 광주광역시 북구 신안동 NC백화점 광주역점 인근에서 차량 화재가 발생했다.

불길은 출동한 소방당국에 의해 10여 분 만에 진화됐다. 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.

소방당국은 불이 차량 엔진룸에서 시작된 것으로 추정하고 있으며 정확한 화재원인과 피해 규모를 조사하고 있다.

