신라대 김대식 기획평가팀장, ‘국민교육발전 유공’ 교육부장관 표창

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신라대 김대식 기획평가팀장이 ‘국민교육발전 유공’으로 교육부 장관 표창을 받았다.

김대식 팀장은 2002년부터 신라대에 근무하며 대학재정에 관한 업무를 개선하고 대한민국 교육발전에 기여한 공로를 인정받았다.

김 팀장은 예산·회계 규정 개편을 통해 예산을 체계적이고 효율적으로 관리할 수 있는 기반을 마련했으며, 학생, 교수, 직원 등 대학 구성원이 참여하는 대학재정 TF팀을 운영하며 대학 행정의 투명성과 신뢰도를 높이는 데 기여했다.

또 교육부 주관 대학기본역량진단과 대학혁신지원사업에서 행정 실무를 총괄해 신라대가 우수한 평가를 받는 데 주도적인 역할을 했다.

김대식 팀장은 “맡은 직무를 충실히 수행하기 위해 노력했을 뿐이다. 신라대 구성원들의 도움 덕분에 귀한 상을 받게 돼 감사하다”며 “앞으로도 대학과 교육의 발전을 위해 최선을 다하겠다”라고 소감을 밝혔다.

국민교육발전 유공 포상은 교육부가 교육 분야의 발전에 기여한 유공자를 선발하고 포상하는 제도다.

