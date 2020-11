[아시아경제 박지환 기자] SPC삼립 SPC삼립 005610 | 코스피 증권정보 현재가 68,500 전일대비 600 등락률 -0.87% 거래량 14,142 전일가 69,100 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 "음식료업, 가공식품 수요 증가·수익성 개선으로 추가 상승 기대"3분기에도 배부른 음식료주중소·중견기업 부당지원 행위 판단기준 엄격해진다 close 은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 133억원으로 지난해 동기보다 470.8% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했다.

매출액은 6578억원으로 작년 동기 대비 5.2% 증가했다. 당기순이익은 10억원으로 흑자 전환했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr