[아시아경제 박지환 기자] 롯데글로벌로지스가 운영하는 롯데택배도 택배 노동자의 과로를 방지하기 위한 차원에서 심야 배송 중단을 결정했다. 국내 택배업체 가운데 심야 배송 중단은 롯데택배가 한진에 이어 두 번째다.

롯데택배는 다음 달 1일부터 오후 11시 이후에는 배송 업무를 하지 않는다고 10일 밝혔다. 이에 따른 미배송 물량은 다음 날 배송하게 된다.

롯데택배는 지난달 26일 1000명 규모의 분류 인력 투입과 택배 자동화 설비 추가 도입, 택배기사 산재보험 전원 가입 등을 담은 과로사 방지 대책을 발표했다.

앞서 한진은 지난달 26일 택배 노동자 과로사 방지 대책을 내놓으면서 택배업계 처음으로 심야 배송을 중단하겠다고 밝힌 바 있다. 이에 한진은 지난 1일부터 오후 10시 이후 심야 배송을 중단한 상태다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr