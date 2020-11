제주도, 한라산국립공원 탐방예약제 재추진

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 한라산국립공원 탐방예약제가 10개월 만에 재추진된다.

제주특별자치도 세계유산본부는 코로나19 상황으로 일시 유보된 한라산국립공원 탐방예약제를 내년 1월 1일부터 다시 운영한다고 10일 밝혔다.

이에 따라 내년부터 한라산국립공원 방문자들은 내달 1일부터 탐방예약시스템을 통해 사전 예약을 진행해야 한다.

한라산 탐방예약제는 포스트 코로나 시대 탐방 안전을 확보하고, 적정 탐방객 수용으로 지속가능한 자연 생태계를 보전하기 위해 마련됐다.

앞서 제주도는 한라산 정상 등반이 가능한 성판악 코스(1000명)와 관음사 코스(500명)의 탐방객을 하루 1500명으로 제한하고 지난 1월 2일부터 사전예약을 진행, 2월 1일부터 12일까지 한라산 탐방 예약제에 대한 시범운영을 진행한 바 있다.

하지만 코로나19로 관광객이 급감하면서 지역경제 회복을 위한 관광객 활성화와 시행 유보에 대한 관광업계의 건의를 받아들여 12일 만에 임시 중단했다.

제주도에 따르면 올해 1월부터 10월 말까지 한라산 국립공원을 찾은 탐방객은 총 58만 2880명이다.

지난달 31일 기준 제주를 찾은 관광객은 846만 6228명으로 지난해 같은 기간 대비(1267만 962명) 약 33.2% 감소했지만, 한라산 탐방객은 전년 동월(68만 2,726명)과 비교해 14.6%가 줄었다.

코로나19 상황으로 실외 관광지를 선호하는 분위기가 반영된 것으로 해석된다.

제주도는 내년 시범운영 재개를 앞두고 탐방예약시스템을 정비해 대기 시간을 최소화하고, 예약 부도(노쇼, no show)에 따른 피해방지를 위해 시간대별 예약제와 페널티 부과 방안을 마련했다.

우선 예약 시스템과 관련해 휴대폰 기종간의 차이와 밝기 등을 표준화해 QR코드의 인식률을 최적화하고, 탐방객이 몰리는 것에 대비해 게이트를 1개에서 2개소로 추가 확대하고 핸드스캐너를 비치해 신속하게 입장이 가능하도록 대비 중이다.

코로나19 상황인 만큼 등산로 입구 QR코드 무인발급기(키오스크)도 설치해 비대면 출입 인증도 가능해졌다.

특히 1일 등반 가능 인원이 정해진 만큼 예약 부도자로 인해 다른 탐방객의 기회가 박탈되는 점을 사전 방지하기 위해 예약 탐방 시간이 경과되면 자동 취소되도록 프로그램을 개선하기도 했다.

예약 부도자의 경우, 1회 부도시 3개월, 2회 부도시 1년간 예약 탐방을 제한하는 방안도 추진된다.

한라산국립공원 사전 예약은 탐방예약시스템을 통해 성명, 거주지역(시·도), 연락처 등을 입력하면 바로 예약이 가능하다. 단체인 경우에는 한 사람이 10명까지 예약할 수 있다.

김대근 세계유산본부장은 “한라산국립공원 탐방예약제 시범운영 재개를 통해 지속가능한 환경자산에 대한 보호장치를 마련할 수 있을 것”이라며 “5·16도로 불법주·정차 문제와 함께 코로나19에 대한 확진자 발생 시 동선을 빠르게 확인할 수 있는 맞춤형 방역 관리 체계에도 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

