최근 김미진은 자신의 인스타그램에 '오른쪽으로 찍으면 뭔가 어색해'라는 글과 함께 한장의 사진을 게재했다. 사진 속 김미진은 청록색의 실크 드레스를 입고 포즈를 취하고 있다. 볼륨감 넘치는 몸매와 쇄골라인이 아름다움을 자아낸다.

이를 본 지인과 팬들은 "미지니 이지 뭔들" "우와 너무 예뻐요" "미지니 누나 반칙이에요" 등의 반응을 보였다.

