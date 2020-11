경남 사천서 어르신 9명 무더기 확진 … 경로당 20곳 폐쇄(종합)

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경남 사천에서 고령의 어르신들이 무더기로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 방역 당국이 역학조사를 벌이고 있다.

경상남도는 10일 오전 10시 기준, 9명의 확진자가 발생했다고 밝혔다.

이들은 70∼80대(360∼367번) 여성으로, 지난 8일 감염경로가 불분명한 상태에서 확진된 70대 여성 355번과 경로당 등에서 접촉한 것으로 나타났다. 60대 남성 368번만 355번 배우자인 80대 남성 357번과 접촉해 감염됐다.

역학조사 과정에서 355번이 자신의 동선을 정확히 기억하지 못해 가족과 주변 지인을 상대로 이동 경로를 조사했다. 그 결과 평소 경로당에서 자주 접촉했던 9명에 대해 검사를 진행해 6명은 양성, 3명은 음성으로 나왔다.

방역 당국은 355번이 지난달 23일부터 몸이 좋지 않아 경로당을 나가지 않았다는 진술을 확보해 경로당을 이용했던 17명에 대해 전수 진단 검사를 한다. 도는 인근 경로당 20곳을 모두 폐쇄했다.

366번은 지난 6일 355번의 집에서 함께 식사했고, 367번은 자신의 가게에서 355번과 접촉했다. 60대 남성인 368번은 사천 남일대해수월드 남탕에서 357번과 접촉해 감염됐다. 현재 파악된 50명에 대해 검사를 진행해 1명이 양성 판정을 받았다.

도는 즉각 대응팀을 사천시로 보내 심층 역학조사를 하고 있다. 사천에서는 355번 부부 확진 이후 접촉자와 동선 노출자 등 175명을 검사해 지금까지 11명이 확진됐다. 163명은 음성이고, 나머지는 검사 중이다.

김명섭 도 대변인은 “코로나19는 조금만 방심해도 급속히 확산한다”며 “마스크는 반드시 착용하고 손 씻기와 생활 속 거리 두기 등 방역수칙을 꼭 지켜달라”고 당부했다.

이어 “집단감염 사례와 관련해 방역 당국이 확진자 동선을 고의로 은폐하는 것처럼 허위사실을 유포하는 사례가 있다”며 “악의적인 방역 방해행위는 강력한 법적·행정적 조처를 하겠다”고 밝혔다.

한편 창원시 일가족 발 코로나19 확진자는 29명이다. 지금까지 2700명에 대해 검사한 결과 2647명이 음성이고 25명은 결과를 기다리고 있다

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr