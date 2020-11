전남도, 민선7기 내 10조 원 예산 시대 ‘눈앞’

내년 예산 9조2023억 원 편성…올해比 1조435억 원↑

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도(도지사 김영록)는 2021년도 예산안을 올해 보다 12.8%(1조 435억 원) 증액된 9조 2023억 원을 편성, 11일 도의회에 제출한다고 10일 밝혔다.

도는 올해 제2회 추경예산에 이어 2021년 본예산도 9조 원대 예산을 편성함으로써 확장적 재정 투입을 통해 지역경제에 활력을 불어 넣을 계획이다.

내년 예산이 증가된 요인은 2년 연속 7조 원 이상 확보한 국고보조사업 등이 대폭 증가했기 때문이다. 2022년이면 전남도는 10조 원 예산시대가 열릴 것으로 전망된다.

전남도는 내년 예산안에 감염병 예방과 사회복지비 재정 수요를 적극 반영했다.

블루 이코노미, 인구청년, 일자리창출을 위한 예산과 농수축산업 경쟁력 강화, 도민 생활안전, SOC 확충 등 9개 분야 미래 주요 사업에 전략적으로 재원을 배분했다.

특히 코로나19로 침체된 지역경제 활성화와 함께 블루 이코노미 사업 추진 가속화 및 성과 창출을 위해 일자리·경제 분야에 10.6%(353억 원) 증가된 3677억 원을 우선 반영했다.

주요 신규시책으로 청년의 정착과 출산에 기여하고자 청년부부 결혼축하금(12억 원·1쌍당 200만 원), 다둥이가정 육아용품 구입비(1억 5000만 원·1가구 50만 원), 난임부부 시술비(6000만 원·1쌍당 20~150만 원) 등을 지원키로 했다.

또 참전유공자의 역사적이고 숭고한 뜻을 기리고 유공자 예우를 위해 각각 총 5억 원과 29억 원의 명예수당도 지급한다.

이와 함께 경제위기 대응시스템 구축·운영(3억 원)을 비롯 소재·부품 전문기업 인증 지원(3억 원), 대불국가산단 복합문화센터 건립(6억 원) 등을 통해 경제상황 변화에 제때 대응하고 노동자 복지 증진을 뒷받침할 계획이다.

또 주민 주도의 아름다운 마을만들기 1000사업(12억 원)을 추진해 공동체 화합과 지역 활성화를 유도하고, 노인요양시설 종사자 특별수당(10억 원)과 틀니 살균세척기(5000만 원), 학교 밖 청소년 참여수당(1억 5000만 원), 청소년지원센터 건립(41억 원)을 통해 어르신과 위기 청소년 등도 적극 지원할 방침이다.

동부권 도민의 염원이자 행정수요에 적극 대응하게 될 동부권 통합청사 건립비(200억 원)와 동부권 감염병 대응센터 건립비(60억 원)도 편성했다.

아울러 도민 행복시책도 확대 편성했다. 신혼부부 다자녀 가정 보금자리 만들기(6억 원→9억 원), 청년센터 지원(2억 원→4억 원), 청년 희망디딤돌 통장(5억 원→9억 원), 신생아 양육비(18억 원→25억 원), 여성농어업인 행복바우처(33억 원→34억 원) 등이 올해보다 예산이 늘어 전남행복시대를 앞당길 예정이다.

주요 증액 사업으로는 공익직불제(2236억원), 도시침수 대응사업(35억 원), 친환경병원선 대체 건조(61억 원), 신안?무안 탄도만 갯벌 복원사업(28억 원), 호남권 평화 통일센터 건립(48억 원) 등이 있다.

명창환 전남도 기획조정실장은 “앞으로 지속적인 예산절감 노력과 각종 보조사업의 철저한 성과검증을 통해 소중한 재원이 낭비되지 않도록 노력하겠다”며 “코로나19 상황을 예의 주시하며 미래 대비 전략사업과 도민의 생활안정, 지역경제 활성화를 위해 적극적으로 재정을 투입하겠다”고 말했다.

