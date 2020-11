▲김숙자씨 별세, 조성경(로레알 랑콤 브랜드제너럴매니저)·성문씨 모친상, 이수철(NH투자증권 프로젝트금융본부장)씨 빙모상 = 9일, 서울 아산병원 장례식장 33호실, 발인 12일. 02-3010-2000

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.