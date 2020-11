권홍사 반도건설 회장, 경영일선에서 물러난다

[아시아경제 최동현 기자] 1970년 주택사업으로 시작해 50년간 반도건설을 이끌어 온 권홍사 회장이 경영일선에서 물러난다. 조직 개편에 따른 전문경영인 체제의 조기 안착을 위해 이 같은 결정을 내렸다는 후문이다.

반도건설은 10일 권홍사 회장이 경영일선에서 물러난다고 밝혔다. 권 회장은 전날 진행된 50주년 사사 발간 기념 사내행사에서 “지난 50년을 돌아보니 감회가 새롭다"면서 "함께 고생해준 임직원과 관계사 여러분께 진심으로 감사드린다"고 운을뗐다. 그는 이어 “새로운 시대에는 전문성을 갖춘 새 인물이 조직을 이끌어야 한다"라며 "변화하지 않는 기업은 도태될 수밖에 없다”고 덧붙였다. 그러면서 권 회장은 “지난 6월 조직개편 후 사업부문별 전문경영인 중심의 책임경영으로 조직이 안착되고 경영실적도 호전되고 있다”며 “100년 기업, 세계 속의 반도를 위해 전문성을 갖춘 유능한 각 대표가 책임감을 갖고 회사를 잘 이끌어 주길 바란다. 각 대표의 역량을 믿고 경영일선에서 물러나겠다”라는 퇴임 의사를 밝혔다.

이 같은 배경에는 각 사업부문별 전문경영인 중심의 책임경영과 분야별 전문성 강화를 통한 실적 호전이 바탕이 됐다는 게 반도건설 측 설명이다. 최근 고양시 장항지구 주상복합용지 수주, 신경주 역세권 공공택지(2필지), 거제 옥포동 아파트 도급공사 수주, 부산 북항 재개발사업 친수공원 공사, 국군 시설공사, 아주대 기숙사 건립공사 등 주력인 주택사업 외 공공부문에서도 성과를 나타내는 등 사업 전반에서 전문경영인체제가 안착됐다는 평가다. 권 회장은 지난 7월 계열사(반도홀딩스, 반도건설, 반도종합건설,반도) 등기이사직에서도 물러났다.

반도건설 관계자는 "전문경영인 체제의 조직개편이 성공적으로 안착할 수 있도록 지켜보다가 이후 조직이 안정화되고 각 사업부문의 경영실적이 호전됨에 따라 물러날 시점이라고 판단한 것으로 본다"면서 "이후 각 사업부문별 전문경영인 체제가 더욱 힘을 받을 것"이라고 설명했다.

퇴임 후 권 회장은 반도문화재단 이사장으로서 재단을 통해 지역 문화사업과 장학사업, 소외계층 돕기 지원사업 등에 나설 계획이다. 반도문화재단은 반도건설이 설립한 비영리 공익법인으로 전시회 및 문화강좌 등을 통한 문화 대중화에 힘쓰고 있으며 장애인 등 소외계층을 위한 지원 사업을 이어오고 있다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr