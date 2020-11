코오롱스포츠, 캠핑 화목 난로 '부뚜막' 출시

빅토리캠프와 협업, 장인 수작업으로 완성

[아시아경제 조유진 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 38,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,850 2020.11.10 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 하이드아웃, 삼립호빵과 콜라보 출시 코오롱인더, 3분기 영업익 287억원…전년比 44% 감소라이크와이즈, 수분 신규 라인 출시 close 스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 아웃도어 브랜드 코오롱스포츠가 캠핑용 화목 난로 '부뚜막'을 출시한다.

부뚜막은 2013년부터 30여종의 캠핑 화목 난로를 개발, 제조해온 빅토리캠프와 협업한 제품으로, 레트로 감성의 차별화된 디자인이 특징이다. 스테인레스 프레임을 기본으로, 코오롱스포츠 로고인 상록수와 더불어 숲의 모습을 형상화했다.

또 특수 내열 유리를 사면에 사용해 불이 타 들어가는 모습을 안전하게 볼 수 있다. 전용 연통까지 세워놓으면 클래식 캠퍼로서의 연출이 가능하며, 최근 트렌드로 자리잡고 있는 ‘불멍(화롯불을 멍하니 쳐다보며 힐링하는 것)’에 적합하다.

모듈형으로 디자인 돼, 용도에 맞춰 사용할 수 있다. 화목을 태우는 본체와 스탠드, 기본 연통으로 구성되어 있는데, 본체만으로는 일반 장작을 사용하여 모닥불 감성을 즐길 수 있다. 전면에 불 보기 창이 있으며, 전용 내열 유리를 적용하여 벽난로와 같은 따스한 열기는 전해주는 동시에 그을음은 현저히 낮아 깔끔하게 사용할 수 있다.



이 본체 상부에 ‘부뚜막 키친’을 연결하면 조리 공간이 탄생한다. 부뚜막 본체의 열을 끌어올려 오븐과 같은 역할을 할 수 있으며 부뚜막 본체에 비해 넓어진 조리 공간도 제공한다. 여기에 부뚜막 전용 테이블인 ‘부뚜막 브릿지’을 연결하면 캠핑 시 다양한 용도로 사용할 수 있다. 모듈형으로 디자인했기 때문에 부뚜막 본체의 앞 뒤 모두 연결이 가능하며, 부뚜막 브릿지를 양쪽에 연결할 수 있어 대형 테이블로도 변신할 수 있다.

코오롱스포츠는 부뚜막을 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈를 통해 오는 16일 선공개한다. 와디즈 펀딩에 참여하는 고객에게는 10~23% 할인 혜택도 제공한다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr