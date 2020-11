[e공시 눈에 띄네]코스닥-9일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 명성티엔에스=최대주주 지온매니지먼트로 변경

◆ 녹원씨엔아이=220억 규모 프라나랩 지분 취득 결정

◆ 에이루트=160억 규모 타법인 주식 취득

◆ 현대바이오=손연수 사외이사 중도퇴임

◆ 녹십자엠에스=대한적십자사와 101억 규모 공급계약 체결

