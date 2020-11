LH, 대구대명 가로주택정비사업 시공사 선정 착수

[아시아경제 문제원 기자] 한국토지주택공사(LH)는 지난 5일 시공자 선정을 위한 입찰공고를 시작으로 '대구대명 LH 참여형 가로주택정비사업'을 본격 추진한다고 10일 밝혔다.

대구대명 지구는 2006년부터 민간 재건축 방식의 정비사업을 추진했지만 복잡한 사업절차와 소유자 등 이해관계 상충으로 장기간 사업이 지연됐다.

이후 가로주택정비사업으로 추진 방향을 변경하고 LH가 사업에 참여하면서, 주민들과의 지속적인 소통과 협력을 통해 지난해 조합설립 및 공동시행약정을 체결하고 이번에 시공자 선정을 추진하게 됐다.

LH 참여형 가로주택정비사업은 LH가 공동시행자로 참여해 안정적 사업추진이 가능하고, 주민 의견이 반영된 시공자를 선정할 수 있다. 시공자는 도급공사 계약으로 시공에만 참여해 사업위험 부담이 적다.

대구대명 지구 시공자는 LH 건설사 풀(pool)에서 브랜드 사용이 가능한 도급순위 50위(지역100위) 이내 업체 중 참여를 희망한 11개사 가운데 지명경쟁방식으로 정한다.

LH는 오는 13일 현장설명회를 열고 다음달 중 입찰서 평가를 진행한다. 조합은 대의원회를 통해 선정된 3개 업체를 주민 총회에 상정해 최종적으로 시공자를 선정한다.

시공자가 선정되면 내년 사업시행계획 수립 후 2022년 상반기 건설공사에 착수할 예정이다.

박현근 LH 도시정비사업처장은 "대구 내 가로주택 지구의 성공적인 사업 추진을 발판삼아 전국적인 가로주택정비사업 활성화를 위해 공공디벨로퍼로서의 역할을 적극적으로 수행하겠다"고 말했다.

