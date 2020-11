11월 11일 오전 11시 부산유엔기념공원 향해 1분간 묵념을

부산서 ‘턴투워드 부산’ 유엔참전용사 국제추모행사 개최

세계평화·자유수호 목숨바친 22개국 6·25참전 영령 추모

올해 첫 법정기념일 지정, 국제평화 중심도시 부산 기틀

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 11월 11일 오전 11시 부산 전역에 1분간 추모 사이렌이 울린다. 시민들은 사이렌에 맞춰 1분간 묵념에 동참한다.

부산시는 유엔기념공원을 향해 전 세계가 동시에 묵념하는 추모행사 ‘턴투워드 부산’ 유엔참전용사 국제추모식을 국가보훈처와 함께 11월 11일 오전 11시 유엔기념공원에서 연다.

1분간의 묵념은 6·25전쟁에 참전해 대한민국의 자유민주주의를 수호한 22개 유엔참전국과 유엔참전용사의 숭고한 희생을 기리는 의미를 담고 있다. 이번 행사의 표어는 ‘자부와 명예, Pride & Honor’이다.

올해 첫 법정기념일로 지정된 ‘유엔참전용사 국제추모의 날’은 2007년 6?25 참전용사인 캐나다인 ‘빈센트 커트니’ 씨가 제안해 매년 열리고 있다.

전 세계가 부산을 향해서 하나가 되고, 전 세계에 국제평화도시 부산과 추모공간인 유엔기념공원의 상징성을 널리 알리는 행사이다.

‘2020 부산유엔위크’의 대미를 장식할 이번 행사는 헌화와 1분간 묵념, 참전국기 입장 등 추모식, 기념공연, 전사자 묘역참배 등으로 진행된다.

변성완 부산시장 권한대행은 “세계 유일의 유엔기념공원이 있는 부산이 세계평화의 중심도시로 나아갈 수 있도록 하겠다”며 “특히 코로나19라는 위기 상황에서 연대와 협력의 가치를 알리고, 국제사회의 공동 발전과 평화에 이바지하는 도시로 만들겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr