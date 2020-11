동대문구, DDM 메이커 통합 네트워킹 개최

경제공동체 추구, 수익 창출 확대 위한 DDM 메이커 통합 네트워킹 10일 개최...오프라인숍 전시 가이드, 마을기업 비전 공유, 체험 네트워킹 진행 등 상호 협력

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)와 동대문구 사회적경제지원센터(이하 ‘동사경센터’)는 10일 오전 10시 반부터 동대문구 문화공방인 드 간데메에서 ‘로컬×소셜임팩트 DDM 메이커 통합 네트워킹’을 개최한다.

이번 행사는 동사경센터의 ‘DDM 메이커 성장지원 프로그램’ 이수자들의 상호 협력을 통한 사업 인프라를 확장하는 기회의 장을 마련하기 위해 준비됐다.

행사는 1부 동사경센터 DDM 일자리발전소 김윤수 팀장의 ‘DDM 브랜드를 위한 오프라인숍 전시’, 2부 DDM 메이커 협동조합 김근용 이사장의 ‘DDM 메이커 협동조합의 마을기업 비전 공유’로 구성됐다.

이어서 DDM 메이커 협동조합의 교육 콘텐츠를 체험할 수 있는 체험 활동도 마련됐다.

▲김근용 나청 메이크앤드론 대표의 스마트팜 체험 ▲김재희 쿠에로천사 대표의 가죽공예 체험 ▲이지선 유어스토리 대표의 작가노트 체험 등 총 5가지의 체험 활동을 진행할 계획이다.

마지막 순서로 행사에 참여한 DDM 메이커의 업종과 특성을 소개하고 협력 방안을 논의할 수 있는 네트워크 시간도 진행한다.

최근영 동사경센터 이사장은 “동대문구의 경제공동체 추구 및 수익 창출을 확대하기 위해 이번 행사가 DDM 메이커 간 상호 협력 및 교류방안을 논의하는 자리가 되길 바란다”고 소감을 밝혔다.

