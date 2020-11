[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 파리기후협약에 따른 신기후체제 시행을 2달 여 앞두고 2050 넷제로(탄소순배출제로)를 위해 9일 서울특별시강남서초교육지원청(교육장 김용호), 에코맘코리아(대표 하지원)와 서울시 최초로 환경교육도시 선언을 했다.

이날 선언을 계기로 서초구는 초·중·고 학생들을 대상으로 다양한 환경교육을 추진, 서초 '툰베리'를 양성한다는 계획이다.

