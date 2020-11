김우리, 제주 이사 후 결혼 26주년 기념 "19살에 만나 지지고 볶고"

[아시아경제 김봉주 기자] 스타일리스트 김우리가 제주도로 이사한 뒤로 처음 맞는 결혼기념일에 소감을 전했다.

이하 김우리 SNS 전문.

오늘은 저희 부부 제주에서 맞는 결혼기념일 입니다~

어쩌면 그리 특별날 것도 없는 부부살이 매년 오는 1년 중 하루 일 수도 있지만

우리 부부 제주 살이 시작에 처음 맞는 결혼 기념이라 왠지 모를 새롭게 시작하는 특별함이 있네요~ ㅋ

26년 전...

백 년 해로 검은 머리 파 뿌리 좋을 때나 나쁜 때나 평생 서로 사랑하고 아껴주며

행복하게 살겠다고 손가락 걸어 약속하곤 지금까지 수 십 년을 같이 살아 내는 동안 지금까지 수 십 년을 같이 살아온 숫자만큼....

서로 지지고 볶고 죽네 사네...

에휴..ㅋㅋㅋ

그때를 다시 생각해 보면 왜 그리 내 모습이 어리석기만 한 어른인 척했던 똥 멍충이 바보 천치 못난 남편이였는지.......

그래도 참 나 스스로 다행이고 대견한 건 그렇게 1년 2년 서로를 깨닫고 또 10년 20년 넘게 서로를 배워가며

19살에 만나 어여쁜 두 딸과 함께 언 30년을 우리 부부 서로 같이 어른으로 성장하며 지금을 왔네요~~

앞으로 우리 부부 더 단단하고 견고해 지자고 오늘 또 촛불 앞에 손가락 걸어 약속합니다~

우리 혜란 씨 나에게 당신이란 사람....

평생 고맙고 감사한 사람입니다

감사합니다 그리고 많이 사랑합니다

그리고 제주도까지 와 우리 부부 결기 케익에 불 켜 축하해 준 준석 교이 부부 너무 고맙고

너무 이쁜 케익 직접 만들어 선물해 주신 쁠랑뜨 싸장님 너무너무 고마워요~

우리부부 제주살이

새로운 결혼기념일

사랑합니다

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr