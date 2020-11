[오늘날씨] 출근길 추워요…중부 일교차 15도

[아시아경제 김봉주 기자] 화요일인 10일은 일부 지역 기온이 영하 3도까지 내려가면서 추운 날씨가 이어지겠다.

또 전국 대부분 지역 기온이 5도 이하의 분포를 보이겠다.

특히 중부 내륙과 경북 북부의 경우 0도 이하를 보일 것으로 예상된다.

그러다 낮 기온이 10도 이상으로 오르면서 중부내륙을 중심으로 낮과 밤 기온차가 15도 내외이겠다.

오늘은 비가 내린 지역에서는 내린 비가 얼어 도로가 미끄러운 곳이 있겠다.

또 아침까지 일부 중부내륙과 경북내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

지역별 아침 최저기온은 △서울 3도 △인천 4도 △춘천 -2도 △강릉 5도 △대전 2도 △대구 4도 △부산 7도 △전주 4도 △광주 6도 △제주 11도 등으로 예상된다.

낮 최고기온은 △서울 12도 △인천 12도 △춘천 13도 △강릉 14도 △대전 14도 △대구 15도 △부산 16도 △전주 14도 △광주 15도 △제주 16도 등이겠다.

미세먼지는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준이겠다.

기상청은 "이날 건조특보가 발효돼 있는 강원 영동과 일부 경상도에서는 10일에도 대기가 매우 건조하겠다"면서 "당분간 맑은 날씨가 이어지면서 건조특보가 확대되거나 강화되는 곳이 있겠으니 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바란다"고 당부했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr