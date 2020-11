박종원 전남도의원 ‘스마트팜 혁신밸리 세부계획 부실’ 지적

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 박종원 전남도의원은 전남도가 역점사업으로 추진하는 스마트팜 혁신밸리 사업이 청년 일자리 공급 등에 대한 세부적인 계획 수립이 부실하다고 지적했다.

박종원 전남도의원은 지난 4일 농축산식품국 행정사무 감사에서 “스마트팜 혁신밸리 청년 보육사업 교육생 52명 중 성적 우수자 이외의 교육생에 대한 해결방안이 부족하다”고 주장했다.

이어 “스마트팜 혁신 밸리는 앞으로 미래농업의 일환으로 청년 농업인 활성화, 농업의 미래를 위해 청년 교육생들에 대한 세부적인 계획을 세우고 잘 운영해야 하고, 청년 일자리 공급과 지역민을 위한 사업으로 다양한 대안을 발굴해 농가 소득에 기여할 수 있도록 최선을 다해야 한다”고 강조했다.

더불어 “남도장터 수수료(6%)를 낮추어 농가의 소득 증대에 기여하고, 전남도 닭 도축 검사 수수료가 타 시도와 비교해 높은 편으로 축산농가 부담을 줄이기 위해 수수료를 인하해야 한다”고 제안했다.

이에 농축산식품국 김경호 국장은 “스마트팜 혁신 밸리 교육생들에게 배후단지를 조성해 저렴한 임대료로 임대형 스마트팜에 참여토록 하고 경영 실습 농장에도 참여하는 방안 등을 마련하겠다”고 답변했다.

박 의원은 제11대 후반기 농수산위원회 부위원장과 섬진강·영산강 수계 호우피해 실태 파악 특별위원회 위원장으로 활동하면서, 전남 지역 발전을 위한 의정 활동을 다양하게 펼치고 있다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr