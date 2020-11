구례군, 위기를 기회로 지역발전 ‘창의적인 아이디어’ 공모

채택된 제안 적극 행정 우선 추진 방침

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군이 전 국민을 대상으로 구례군에 변화와 활력을 불어넣어 줄 창의적인 아이디어를 찾는 공모전을 오는 16일까지 실시한다고 5일 밝혔다.

이번 공모전은 국민의 소중한 제안을 통해 새로운 돌파구를 만들기 위해 기획됐으며 심사를 통해 선정된 제안은 적극 행정을 통해 우선 추진할 방침이다.

구례군은 코로나19로 인한 관광산업 위축과 지역경제 침체, 지난 8월 있었던 기록적인 홍수피해로 큰 위기에 직면하고 있으며, 이 시점을 지역발전의 새로운 기회로 보고 있다.

공모 주제는 구례군 발전을 위한 아이디어라면 제한이 없으며, 참여는 구례군 온라인 정책플랫폼인 ‘구례소통마루’로 접속해 등록하면 된다.

군은 연말까지 대국민 설문 조사 등을 통해 우수제안을 선정하고 채택 등급에 따라 최고 80만 원 이내의 상금과 참여자에 대해 추첨을 통해 경품도 지급된다.

김순호 군수는 “국민 여러분의 소중한 제안을 우리 공직자 모두는 적극 행정으로 실현할 준비가 되어 있다”며 많은 참여를 부탁했다.

자세한 사항은 구례군 온라인 정책플랫폼에 게재된 공고문을 확인하거나 기획예산실로 문의하면 된다.

