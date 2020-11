[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 남부대학교는 5일 유탑그룹과 업무제휴 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 남부대 조성수 총장과 이주상 교무처장, 김동복 산학협력단장, 김옥환 교수, 조피터성규 교수가 참석했다.

유탑그룹에선 최석 회장, 정병동 대표, 심선영 총지배인, 구자형 본부장, 이지섭 마케팅팀장, 손준우 홍보팀장 석성민 대외협력 팀장 등이 함께했다.

양 기관은 이번 MOU를 통해 ▲인적 및 정보 교류 활성화를 위한 협력체계 구축 ▲인재육성 공동개발 ▲지역 일자리 창출 ▲학생 현장체험 및 실습기회 제공 등 기타 관련 분야에 대한 상호 협의사항 운영 등을 약속했다.

조성수 남부대 총장은 “이번 협약을 계기로 지역 인재를 육성하고 우리 대학 학생들이 사회에 나가 역량을 발휘할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

