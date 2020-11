김상열 호반그룹 회장, 전남대 명예박사 학위 취득

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 전남대학교는 5일 오전 용봉홀에서 호반건설 김상열 회장에게 명예경영학박사 학위를 수여했다고 밝혔다.

정병석 전남대 총장은 이자리에서 “김상열 회장은 28세의 젊은 나이에 호반을 창업한 이래 탁월한 경영능력으로 회사를 키워왔을 뿐만 아니라 국가와 지역발전, 후학양성에 기여해 온 점을 높이 평가해 명예박사학위를 수여한다”며 “전남대의 교목인 느티나무가 묵묵히 자라 마을 어귀를 지키며 사람들에게 쉼터를 주는 것처럼 김 회장의 삶도 같은 궤적을 그려오고 있어, 이를 본받는 학생들이 많아지길 기대한다”고 말했다.

이에 김 회장은 “전남대부터 명예박사학위를 받게 돼 큰 영광”이라며 “창의적 리더십을 가르치며 인재양성의 책임을 다하는 전남대처럼 저도 건강한 기업성장에 더욱 힘써 국가와 지역발전에 기여하겠다”고 답했다.

한편 이날 학위 수여식에는 김상열 회장의 경영대학원 석사과정 은사인 김종재 명예교수와 박성수 명예교수를 비롯해 양채열 경영대학장 등 보직교수들과 회사 관계자 등이 참석했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr