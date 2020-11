[아시아경제 금보령 기자] 메리츠화재 메리츠화재 000060 | 코스피 증권정보 현재가 14,550 전일대비 250 등락률 +1.75% 거래량 119,228 전일가 14,300 2020.11.05 15:30 장마감 관련기사 소외됐던 배당주, 다시 뜬다보험금 멋대로 깎은 손보사…금융당국, 기관주의·과징금 제재(종합)보험금 멋대로 깎은 손보사…금융당국, 기관주의·과징금 제재 close 는 운영자금 약 1000억원을 조달하기 위해 제3자배정 유상증자를 결정했다고 5일 공시했다.

발행되는 신주는 보통주 694만5000주이며, 1주당 액면가액은 500원이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr