[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스는 5일 3분기 실적발표 후 컨퍼런스콜에서 "알뜰폰(MVNO) 사업에서 가입자 비중 따지면 시장 내에서 20% 조금 상회하는 수준이다. 망 사용대가까지 따지면 비중은 30%가 넘는 상태로 알뜰폰 사업부문의 건실성은 유지하고 있다고 본다"고 언급했다.

그러면서 "무선(MNO)사업과 MVNO 사업의 관계에서 가입자 이탈은 고민스러운 부분이나, 조율해 나갈 것"이라고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr