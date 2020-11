창동역 1호선 엘리베이터와 승강장안전문 설치

김용석 서울시의원(더불어민주당, 도봉1) 시정질문 통해 창동민자역사 정상화 방안과 창동역 1호선 교통약자 환승 엘리베이터 설치와 승강장안전문 설치 지속적으로 요구...내년말까지 설치 완료 예정



[아시아경제 박종일 기자] 도봉구 창동역 1호선에 장애인·노약자 이동편의 증진을 위한 엘리베이터와 시민 안전을 위한 승강장안전문이 2021년 말까지 설치 완료될 예정이다.

창동역 1호선 엘리베이터 설치는 2017년 7월부터 서울교통공사와 한국철도공사, 국가철도공단이 선로폐쇄 및 사업비분담 협의를 시작으로 현재 약 67억원 국토부 예산으로 고장홈 확장 공사가 한창 진행 중이다. 승강장 확장이 종료(2021년 4월)되는 대로 서울교통공사가 약 18억원 엘리베이터 설치 공사가 진행돼 2021년 말까지 공사가 완료될 예정이다.

또 창동역 1호선을 이용하는 시민의 안전과 쾌적한 이용환경을 제공하기 위해 국가철도공단에서 추진하는 승강장안전문 설치공사가 예산 60억원을 투입해서 설치된다.

올 11월15일까지 실시설계 용역이 끝나면 12월부터 공사에 착수, 2021년12월까지 준공될 예정이다.

김용석 의원(더불어민주당, 도봉1)은 시정질문을 통해 창동민자역사 정상화 방안과 창동역 1호선 교통약자 환승 엘리베이터 설치와 승강장안전문 설치를 지속적으로 요구하는 한편 2017년 9월 한국철도공사와 국가철도공단, 서울시, 서울교통공사 등 관계기관 TF회의를 7차례 개최하면서 해결방안을 만들어 낸 바 있다.

김 의원은 “창동역 1호선 엘리베이터와 승강장안전문 설치로 창동역을 이용하는 교통약자들의 환승 불편이 해소되고, 시민들의 안전이 확보될 것”이라며 기대감을 표했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr