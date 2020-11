[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 광역도시개발공사 최초로 인권경영 우수기업 인증을 획득했다.

GH는 한국표준협회가 조직ㆍ운용ㆍ리스크 관리 등 기업의 사회적 가치실현을 위한 인권경영 전 분야에 걸쳐 엄격한 심사를 통해 선정하는 인권경영 우수기업 인증을 4일 취득했다고 5일 밝혔다.

GH는 공공기관의 사회적 책임의무를 위해 2018년 유엔글로벌콤팩트(UN Global Compact)에 가입해 친인권ㆍ친환경ㆍ노동 차별반대ㆍ반(反)부패 경영을 실현하고 있다.

특히 이헌욱 사장 취임 후 지속가능한 경영을 위해 내외부 사업 이해관계자의 인권 중요성을 강조해왔다.

GH 관계자는 "앞으로도 인권침해를 예방하고, 인권경영 선도기업으로 발돋움하기 위해 전사적으로 힘을 모아가겠다"고 밝혔다.

