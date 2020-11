창원 일가족 집단 감염 경남 전역으로 확산?… 추가 11명 확진

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 창원에 거주하는 일가족 5명이 집단 감염된 것과 관련 2차 감염으로 인한 추가 확진자가 잇따르고 있어 당국이 긴장하고 있다.

경남도는 5일 코로나19 대응 브리핑에서 창원에 거주하는 60대 여성(경남 327번)과 50대 여성 3명(328∼330번)이 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

창원시 거주 60대 남성(331번), 80대 남성(332번), 70대 여성(333번), 60대 남성(334번), 50대 여성 2명(335∼336번) 등 6명이 추가 확진됐다.

327번과 330번은 전날 확진된 일가족 중 50대 아버지(322번)와 접촉했다. 327번은 331번의 배우자이고, 330번은 50대 아버지와 지난달 25일 함께 차를 타고 창원의 한 예식장에 참석했다.

328, 329번은 50대 아버지와 어머니(323번)와 식사를 한 것으로 파악됐다. 이들은 50대 부부와 친인척이거나 지인인 것으로 전해졌다.

추가 확진된 6명 중 332∼335번 5명은 50대 아버지가 지난달 25일 본가 제사 모임에 참석해 확진된 것으로 파악됐다.

당일 제사에는 이미 확진된 일가족 5명을 포함해 16명이 참석한 것으로 알려졌다. 336번은 50대 아버지 지인으로 지난달 25일 집 앞에서 잠시 만난 것으로 확인됐다.

창원 일가족 관련한 확진자는 지금까지 모두 15명으로 늘어났다.

사천에서는 서울시 송파구 확진자(송파 423번)와 접촉한 60대 남성(326번)이 확진 판정을 받았다. 326번 확진자의 접촉자는 5명이고 추가 동선과 접촉자는 역학조사 중이다.

방역 당국은 창원 일가족 확진과 관련해 5일 오전까지 1328명의 접촉자와 동선 노출자를 검사하고 있다.

10대 아들(321번)이 다니는 고등학교 재학생과 교직원 중에서는 양성이 나오지 않았다.

하지만 지난달 27일부터 감기 증상이 있었던 50대 아버지의 동선이 많고 근무하는 대기업 관계자가 많아 추가 확진자가 나올 가능성이 작지 않다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 333명으로 늘어났다. 299명이 완치 퇴원하고 34명이 입원 중이다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr