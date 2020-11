세원셀론텍, 카티필 발목연골손상 치료효과 국제학술지 등재

[아시아경제 박형수 기자] 세원셀론텍 세원셀론텍 091090 | 코스피 증권정보 현재가 2,790 전일대비 55 등락률 +2.01% 거래량 143,626 전일가 2,735 2020.11.05 11:05 장중(20분지연) 관련기사 세원셀론텍, 범부처 연구개발사업 국책과제 참여연구기관 선정세원셀론텍, 연골조직 수복용 조성물 관련 호주 특허 취득[CB 발행 그후]④세원셀론텍, 장기 성장성 'OK' 단기 오버행 부담 '넘어야할 산' close 은 조직 수복용 생체재료 ‘카티필’의 발목관절 골연골 손상에 대한 치료효과를 입증한 임상논문이 과학기술논문인용색인 확장판(SCI(E)) 국제학술지 'BMC Musculoskeletal Disorders'에 발표됐다고 5일 밝혔다.

카티필은 관절연골결손 부위에 연골세포 및 골수 등이 위치하는 것을 보조하기 위해 사용하는 바이오콜라겐 원료의 조직수복용생체재료다.

발목관절의 거골(발목 위쪽 목말뼈)에 골연골(뼈와 관절연골 조직) 병변을 앓고 있는 환자 60명을 대상으로 2년간 다기관 무작위배정 비교임상시험(RCT) 연구를 수행한 결과에 관한 논문이 실렸다.

논문의 제1저자인 순천향대 부천병원 정형외과 이영구 교수는 임상연구의 성과에 대해 "카티필을 이용한 시험군의 임상적 개선효과와 연골의 질이 유의미하게 우수한 것으로 나타났다"고 평했다.

이어 "조직학적 분석 결과 카티필을 이용한 환자의 발목관절 골연골 병변에 연골조직의 주요 구성성분인 II형 콜라겐(Collagen Type II)이 풍부하게 발현되는 등 양질의 연골이 새롭게 생성된 것으로 관찰했다"고 설명했다.

재생의료시스템혁신센터는 카티필이 무릎관절에 이어 발목관절을 대상으로 학계에서 의미 있는 비교임상시험 결과를 축적한 데 의의가 크다고 부연했다.

다수의 환자를 대상으로 한 다기관 무작위 대조시험을 통해 장기간 추적조사, 조직학적·임상적·영상학적 심층 평가 등 신뢰도와 규모성을 갖춘 비교 임상시험을 통해 발목관절에 대한 카티필의 의료적 가치와 필요성을 입증했다.

재생의료시스템혁신센터 서동삼 센터장은 "생체적합성·안전성·조직재생력이 특징인 바이오콜라겐을 이용한 카티필의 임상적 우수성, 카티필을 이용한 개량 미세골절술의 임상적 유용성 및 편의성은 발목관절 골연골 손상에 대한 치료 대안을 제시할 것"이라고 말했다.

은 현재 환자치료에 사용 중인 카티필의 아세안 시장 진출을 위해 싱가포르를 거점으로 추진하고 있다.

