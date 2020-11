부경대 김완민·이보고·권유리야 교수, 동북아시아문화학회상 수상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대 김완민 명예교수(경영학부)가 동북아시아문화학회(학회장 김창경) 공로패를 받았다.

김 교수는 최근 부경대에서 열린 2020년도 동북아시아문화학회 추계연합국제학술대회에서 학회 편집위원장을 역임하며 연구자들의 연구와 교육활동에 기여한 공로를 인정받아 공로패를 수상했다.

또 이번 학술대회에서 부경대 이보고 교수(글로벌자율전공학부)와 부산외국어대 권유리야 교수(만오교양대학)가 각각 논문상을 받았다.

이 교수와 권 교수는 각각 논문 ‘탈(脫)정치적 글쓰기의 정치성-沈從文 글쓰기를 중심으로’, ‘현대사회 과잉 충동과 실존의 복합성-TV예능프로그램을 중심으로’가 평가받았다.

이번 동북아시아문화학회 추계연합국제학술대회는 동북아시아문화학회와 부경대 인문한국플러스(HK+)사업단, 동아시아일본학회, 대한중국학회, 동서대 공자학원 연합으로 개최됐다.

동북아시아문화학회는 1998년 설립돼 동북아시아 문화에 대한 다양한 담론의 장을 탐색하고, 동북아시아 문화 교류를 분석해 동북아시아 문화공동체 구축을 시도하는 등 동북아시아 연구에 힘쓰고 있다.

