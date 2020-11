관계기관 합동 가을 단풍철 산악사고 예방 활동 실시

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 국립공원공단 내장산국립공원백암사무소는 11월 안전점검의 날을 맞아 가을철 산악사고 예방 및 산불 조심 캠페인을 했다고 5일 밝혔다.

이날 내장산국립공원백암사무소는 장성소방서와 함께 가을 단풍철 내장산을 방문한 탐방객을 대상으로 가을철 산악사고 예방 및 산불 조심 캠페인을 벌였다.

또 코로나19 예방을 위해 마스크를 배부했고 2m 거리 두기와 마스크 착용하기 문구가 새겨진 코로나 예방 풍선을 나눠 주어 탐방객에게 홍보했다.

백충열 탐방시설과장은 “가을철 산불 발생 유형은 입산자 실화가 대부분으로 탐방객의 산불 예방에 적극적인 참여와 협조 부탁드리며, 국립공원 탐방 시 개인 방역수칙과 탐방거리두기 수칙을 지켜주시기를 당부한다”고 말했다.

