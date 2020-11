한미반도체, 수입차 사업 종료…부동산 매각 차익 332억

[아시아경제 박형수 기자] 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 11,150 전일대비 100 등락률 -0.89% 거래량 167,289 전일가 11,250 2020.11.05 11:03 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체, 서울 서초동 토지 및 건물 157억에 처분한미반도체, 23억 규모 반도체 제조장비 계약 수주한미반도체, 20억 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결 close 는 계열사가 수입자동차 전시장으로 사용했던 서초동 부동산을 157억원에 매각했다고 5일 밝혔다.

한미반도체는 2005년부터 2018년까지 진행한 수입차 사업을 종료했다. 수입차 사업을 위해 투자한 부동산을 매각하면서 차익은 총 약 332억원 발생했다. 수익률은 약 56%다.

1980년 설립한 한미반도체는 올해 창사 40주년을 맞이했다. 한미반도체는 올 3분기에 매출액 779억원, 영업이익 249억원, 영업이익률 32%를 기록했다. 창사 최대 분기 실적을 달성했다. 비전 플레이스먼트와 EMI 쉴드 등 세계 시장 점유율 1위 장비가 꾸준하게 매출을 올리고 있다. 클라우드 데이터센터, 5G, 자율주행차, AI 등 반도체 수요가 세계적으로 늘고 있다. 올해 4분기 이후로도 매출이 늘어날 것으로 전망했다.

