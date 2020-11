[아시아경제(천안) 정일웅 기자] 충남 천안 소재의 한 콜센터에서 19명의 직원이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 무더기로 감염됐다.

5일 충남도와 천안시 등에 따르면 이들 확진자는 앞서 확진 판정을 받은 천안 291번 확진자(40대·여)와 접촉해 감염된 것으로 추정된다.

같은 공간에서 근무하던 직원 20명(누계)이 연이어 감염된 셈이다.

추가 확진된 19명 대부분은 30대~50대 여성인 것으로 확인된다. 해당 콜센터에선 평상시 직원 80명 안팎이 근무해 온 것으로 전해진다.

방역당국은 추가 확진자 발생 가능성을 열어두고 확진자의 가족과 지인 등을 중심으로 역학조사를 진행하는 중이다.

