[아시아경제 부애리 기자] 여민수 카카오 공동대표는 5일 실적발표 뒤 컨퍼런스콜에서 3분기 카카오톡의 국내 월간 활성 이용자수가 4600만명을 기록했다고 밝혔다.

여 공동대표는 "이용자의 활동량을 나타내는 국내 일간 순 방문자수는 전년 대비 12% 성장, 수·발신 메시지량은 31%증가했다"면서 "외부와 단절된 일상을 지내는 이용자들에게 생생한 소식을 전달해주는 신뢰도 높은 플랫폼의 역할이 더욱 중요해진 영향"이라고 설명했다.

